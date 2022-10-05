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Вбивство патрульної в Чернівцях: правоохоронці затримали ймовірного стрілка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вбивство патрульної в Чернівцях: правоохоронці затримали ймовірного стрілка
Детальну інформацію поліція обіцяє повідомити згодом
Антон Геращенко/Telegram

Під час затримання підозрюваний застосував зброю

Чоловіка, який розбещував дітей та вбив поліцейську у Чернівцях, затримали. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відомо, що під час затримання підозрюваний застосував зброю. Більш детальну інформацію обіцяють озвучити згодом.

Нагадаємо, 3 жовтня поблизу місцевої школи сталася стрілянина. Чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. 22-річна поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.

Згодом чоловік заховався у багатоквартирному будинку. 

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Теги: вбивство поліція Чернівці

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