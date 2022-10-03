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Надзвичайна ситуація в Чернівцях, загинув полісмен: деталі (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Надзвичайна ситуація в Чернівцях, загинув полісмен: деталі (фото, відео)
Операція триває, підозрюваний переховується 
фото з соцмереж

Зловмисник відкрив стрілянину  

У Чернівцях 3 жовтня сталася надзвичайна ситуація: під час затримання працівниками Національної поліції затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх, загинув поліцейський. Ще один поліцейський отримав поранення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Підозрюваний сховався у багатоквартирному будинку. Операція з затримання злочинця триває. 

Надзвичайна ситуація в Чернівцях, загинув полісмен: деталі (фото, відео) фото 1

За інформацією з місцевих пабліків, стрілянина сталася поблизу місцевої школи.

Теги: Чернівці поранення

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