Стрілянина в Чернівцях: що відомо про вбиту 22-річну патрульну

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати

Екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх

Вчора, 3 жовтня, в Чернівцях під час виконання службових обов'язків загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин. Дівчину вбито при затриманні особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Вранці вона одягла форму, отримала зброю та пішла захищати спокій рідного міста. На жаль, ця зміна стала останньою зміною в її житті. Екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що патрульні розшукали громадянини, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати. У поліції зазначають, що в пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу.

«Це непоправна втрата для всієї нашої поліцейської родини. Щодня ми заступаємо на зміну і не знаємо, чи повернемося додому, чи обіймемо рідних. Чи не стане вона останньою. У нашій країні триває війна, і поки наші захисники та колеги борються на фронті, ми продовжуємо боротьбу з внутрішніми ворогами – злочинцями. Однак інколи цей ворог забирає найцінніше – життя», – зазначають в поліції.

Пошуки злочинця тривають і він понесе відповідальність за всією суворістю закону.

З місцевих ЗМІ відомо, що стан пораненого поліцейського Олександра Гуцула – стабільний.

Станом на 8:30 4 жовтня інформації про затримання злочинця немає.

Як повідомлялося, стрілянина сталася поблизу місцевої школи. Згодом чоловік заховався у багатоквартирному будинку. Тривала операція з пошуку та затримання зловмисника.