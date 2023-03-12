Величезні втрати ворога. За минулу добу Росія втратила в Україні 1090 солдатів

1090 російських окупантів ліквідували в Україні за добу

Станом на ранок 12 березня втрати російських військ в Україні становлять близько 159 090

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 159090 осіб, 3466 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 12.03.2023 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3466 (+8) од.,

бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од.,

артилерійських систем – 2487 (+4) од.,

РСЗВ – 493 (+0) од.,

засоби ППО ‒ 259 (+2) од.,

літаків – 304 (+0) од.,

гелікоптерів – 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од.,

спеціальна техніка ‒ 242 (+0).

До слова, Збройні сили України в результаті успішної операції знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу російських загарбників на Херсонщині.