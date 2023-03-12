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Величезні втрати ворога. За минулу добу Росія втратила в Україні 1090 солдатів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Величезні втрати ворога. За минулу добу Росія втратила в Україні 1090 солдатів
1090 російських окупантів ліквідували в Україні за добу
фото з відкритих джерел

Станом на ранок 12 березня втрати російських військ в Україні становлять близько 159 090

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 159090 осіб, 3466 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 12.03.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3466 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 2487 (+4) од.,
  • РСЗВ – 493 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 259 (+2) од.,
  • літаків – 304 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 242 (+0).
Величезні втрати ворога. За минулу добу Росія втратила в Україні 1090 солдатів фото 1

До слова, Збройні сили України  в результаті успішної операції знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу російських загарбників на Херсонщині. 

Теги: росія втрати

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