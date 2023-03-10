Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
фото ілюстративне

Українські захисники ліквідували сім човнів разом з окупантами

Збройні сили України  в результаті успішної операції знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу російських загарбників на Херсонщині. Про це повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк заявила, що українські захисники знищили човникову флотилію разом з окупантами, які намагались дістатись до островів.

«Акція була невдала, тому що всі сім човнів нами були знищені разом з самими групами диверсантів. Загальна кількість їх сягала понад 20 росіян», – повідомила Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили на Кінбурнській косі російську самохідну артустановку.

Нагадаємо, минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. Наші захисники знищили 34 ворожі ракети. Також противник завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав вісім БпЛА типу «Шахед-136», половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Херсонщині загарбники змушують учнів та їхніх батьків вчити історію та конституцію РФ
На Херсонщині загарбники змушують учнів та їхніх батьків вчити історію та конституцію РФ
7 березня, 19:38
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка та двоє дітей
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: загинула жінка та двоє дітей
5 березня, 14:00
Підрив літака А-50 у Білорусі. Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта
Підрив літака А-50 у Білорусі. Лукашенко вигадав історію про українського диверсанта
7 березня, 13:53

Події в Україні

На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії
На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Чи здатна РФ повторно атакувати Україну найближчим часом: оцінка розвідки Британії
Чи здатна РФ повторно атакувати Україну найближчим часом: оцінка розвідки Британії
Чому під час ракетних атак енергетики вимикають світло: роз'яснення Yasno
Чому під час ракетних атак енергетики вимикають світло: роз'яснення Yasno
Війська РФ готуються відновити наступ на Вугледар: ISW дав свій прогноз
Війська РФ готуються відновити наступ на Вугледар: ISW дав свій прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
14K
Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну
13K
Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян
11K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7667
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги
7511
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»

Новини

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту