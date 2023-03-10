Херсонщина: ЗСУ знищили велику групу диверсантів ворога разом із флотом

Українські захисники ліквідували сім човнів разом з окупантами

Збройні сили України в результаті успішної операції знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу російських загарбників на Херсонщині. Про це повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк заявила, що українські захисники знищили човникову флотилію разом з окупантами, які намагались дістатись до островів.

«Акція була невдала, тому що всі сім човнів нами були знищені разом з самими групами диверсантів. Загальна кількість їх сягала понад 20 росіян», – повідомила Гуменюк.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили на Кінбурнській косі російську самохідну артустановку.

Нагадаємо, минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. Наші захисники знищили 34 ворожі ракети. Також противник завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав вісім БпЛА типу «Шахед-136», половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.