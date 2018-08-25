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    Події в Україні

    Вибух газу поруйнував будинок на Полтавщині

    • Розсилка
    Пожежник - Вибух газу поруйнував будинок на Полтавщині
    Фото ілюстративне
    Пожежник

    Через вибух сильно постраждав господар

    В селі Сенча Лохвицького району 25 серпня внаслідок вибуху газу сталося загоряння будинку. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

    Господар з тяжкими ушкодженнями доставлений до Лохвицької центральної районної лікарні. У потерпілого термічні опіки голови та кінцівок 2-го ступеню.

    Вибух газу стався внаслідок необережного поводження із газовим приладом. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини та обставини вибуху газу.

    Нагадаємо, вогнеборці загасили пожежу на складі «Нової пошти» на Закарпатті.

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