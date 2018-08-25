Вогнеборці загасили пожежу на складі «Нової пошти» на Закарпатті



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Загиблих та постраждалих немає

Пожежники ліквідували пожежу, що виникла вчора 24 серпня у складському приміщенні компанії доставки «Нова пошта» у Мукачеві. Про це інформує ДСНС Закарпаття.

Ліквідація була зафіксована 25 серпня о 02:40. Пожежа палала на площі 2400 кв. м.

Загиблих та постраждалих немає.

Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями.

Раніше повідомлялося, що у Мукачеві горить одне з найбільших на Закарпатті відділень «Нової Пошти». За інформацією ЗМІ, вогонь охопив всю будівлю, вибухи було чути на все місто.

Як зауважив один з очільників ДСНС у Закарпатській області у коментарі Mukachevo.net, пожежникам вдалося врятувати більше половину майна.

Станом на вечір п'ятниці пожежу у складському приміщенні на площі 2400 кв. м було локалізовано.

Нагадаємо, СБУ затримала на Закарпатті чоловіка, який виготовляв зброю і пересилав її «Новою поштою» до Києва.