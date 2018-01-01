Вибух гранати у Бердянську: двох поранених поліцейських авіацією доправили до Дніпра
- Сьогодні, 07:06
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Вибух у Бердянську прогримів вранці 22 січня
Стан одного із поранених оцінюють як вкрай тяжкий, другий чоловік – у тяжкому стані
Двох поліцейських, які зазнали тяжких поранень від вибуху гранати в Бердянську, у вівторок авіацією доправили до Дніпра.
За даними обласної клінічної лікарні імені Мечникова, стан одного із поранених оцінюють як вкрай тяжкий, другий чоловік – у тяжкому стані, зазначає «Радіо Свобода».
Як повідомили лікарі, обох поранених готують до операцій: в одного з них розпочався запальний процес.
Третій поранений поліцейський залишився у Бердянську, його стан оцінюють як задовільний.
Як повідомляв «Главком», троє поліцейських були тяжко поранені в Бердянську Запорізької області вранці 22 січня після того, як зловмисник кинув у них гранату.
За словами голова Нацполіції, троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи. Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату. Сам чоловік загинув.