Вибух гранати у Бердянську: двох поранених поліцейських авіацією доправили до Дніпра

Стан одного із поранених оцінюють як вкрай тяжкий, другий чоловік – у тяжкому стані

Двох поліцейських, які зазнали тяжких поранень від вибуху гранати в Бердянську, у вівторок авіацією доправили до Дніпра. За даними обласної клінічної лікарні імені Мечникова, стан одного із поранених оцінюють як вкрай тяжкий, другий чоловік – у тяжкому стані, зазначає «Радіо Свобода». Як повідомили лікарі, обох поранених готують



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Вибух у Бердянську прогримів вранці 22 січня

Стан одного із поранених оцінюють як вкрай тяжкий, другий чоловік – у тяжкому стані

Двох поліцейських, які зазнали тяжких поранень від вибуху гранати в Бердянську, у вівторок авіацією доправили до Дніпра.

За даними обласної клінічної лікарні імені Мечникова, стан одного із поранених оцінюють як вкрай тяжкий, другий чоловік – у тяжкому стані, зазначає «Радіо Свобода».

Як повідомили лікарі, обох поранених готують до операцій: в одного з них розпочався запальний процес.

Третій поранений поліцейський залишився у Бердянську, його стан оцінюють як задовільний.

Як повідомляв «Главком», троє поліцейських були тяжко поранені в Бердянську Запорізької області вранці 22 січня після того, як зловмисник кинув у них гранату.

За словами голова Нацполіції, троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи. Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату. Сам чоловік загинув.