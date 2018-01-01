У Бердянську під час спецоперації поліції стався вибух, є жертви

В результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення

Сьогодні, 22 січня, у Бердянську на вулиці Першотравневій стався вибух. За попередньою інформацією, злочинець підірвав себе під час затримання, яке проводили співробітники Бердянського міськвідділу поліції. Про це повідомляє сайт Pro.berdyansk.biz. Чоловік загинув на місці. Місце події оточене, там працюють експерти, присутнє керівництво



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Підозрюваний у злочині чоловік підірвав себе гранатою

В результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення

Сьогодні, 22 січня, у Бердянську на вулиці Першотравневій стався вибух. За попередньою інформацією, злочинець підірвав себе під час затримання, яке проводили співробітники Бердянського міськвідділу поліції. Про це повідомляє сайт Pro.berdyansk.biz.

Чоловік загинув на місці.

Місце події оточене, там працюють експерти, присутнє керівництво Бердянського міськвідділу поліції.

Очільник Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про поранення трьох поліцейських.

«Сьогодні опісля 9 години ранку у Бердянську Запорізької області троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи щодо криміногенного елементу. Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату і загинув. В результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення. Медики борються за їхнє життя», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Місцеві жителі і співробітники розташованих в цьому районі установ повідомили виданню, що незадовго до вибуху чули постріли.