Від початку доби окупанти сім разів обстріляли українських військових



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У відповідь на злочинні дії російських окупантів українські бійці воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед український військових немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник зі 122 мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам’янки. Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а також застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Старогнатівки двічі обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українських військовослужбовців, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Оріхового, збройні формування РФ двічі обстріляли, використовуючи 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було», – йдеться в повідомленні.

Також у штабі поінформували, що у відповідь на злочинні дії російських окупантів українські бійці воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі обстріляли село Кам’янка, пошкодили два будинки.