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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі обстріляли село Кам’янка, пошкодили два будинки

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    У пресцентрі ООС наголошують, що окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров&rsquo;я цивільного населення - Окупанти на Донбасі обстріляли село Кам’янка, пошкодили два будинки
    У пресцентрі ООС наголошують, що окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення

    На щастя внаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних жителів постраждав, - ООС

    Окупанти на Донбасі обстріляли минулої доби обстріляли дачні будівлі у селі Кам’янка. Про це повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил у Facebook.

    Зазначається, що внаслідок розриву снарядів пошкоджені два будинки: на одному зруйнований дах, в іншому - зовнішня стіна та покрівля.

    «На щастя внаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних жителів постраждав», - йдеться у повідомленні.

    У пресцентрі ООС наголошують, що окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права.

    Як повідомлялося, минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню і поранили українського захисника. 

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