Окупанти на Донбасі обстріляли село Кам’янка, пошкодили два будинки



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У пресцентрі ООС наголошують, що окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення

На щастя внаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних жителів постраждав, - ООС

Окупанти на Донбасі обстріляли минулої доби обстріляли дачні будівлі у селі Кам’янка. Про це повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що внаслідок розриву снарядів пошкоджені два будинки: на одному зруйнований дах, в іншому - зовнішня стіна та покрівля.

«На щастя внаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних жителів постраждав», - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі ООС наголошують, що окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення й вкотре підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і Міжнародного гуманітарного права.

Як повідомлялося, минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню і поранили українського захисника.