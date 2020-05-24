В українській армії за минулу добу коронавірусом захворіли 14 військовослужбовців



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Станом на 07.00 24 травня в Збройних силах України всього за час пандемії одужало 91 особа та 2 летальних випадки

Станом на 24 травня в ЗСУ хворіє коронавірусом 62 людини

У Збройних силах України за останню добу коронавірусом захворіли 14 військовослужбовців. Про це повідомляє Командування Медичних сил у Facebook.

Загалом, станом на 24 травня в українській армії хворіє коронавірусом 62 людини.

«Станом на 07.00 24 травня в Збройних силах України всього за час пандемії одужало 91 особа та 2 летальних випадки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 259 осіб, кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби — 40 осіб.

Зокрема, чотири військовослужбовця Харківського гарнізону перебувають в ізоляторі військової частини, ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону найближчим часом будуть евакуйовані до Рівненського військового госпіталю.

«Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. Також один військовослужбовець Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ». Стан пацієнта середньої важкості, отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться один військовослужбовець (Київський гарнізон). Стан здоров'я пацієнта задовільний. Симптоми захворювання відсутні», - повідомляють медики ЗСУ.

Нагадаємо, науковці назвали причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків. Зокрема, дослідники стверджують, що головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків може бути тестостерон.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.