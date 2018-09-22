Відомий український співак потрапив у моторошну ДТП на Полтавщині (фото)



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Іван Попович

Артист знаходиться у тяжкому стані

Відомий український співак та композитор Іван Попович потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на Полтавщині. Про це повідомила у Facebook Віталіна Остапчук, яка працює в команді артиста.

Як сказано у дописі на сторінці самого Поповича у Facebook, що підписаний звукорежисером артиста, команда співака, «рухаючись на концерт на Полтавщину, потрапила у жахливу аварію».

«Іван Дмитрович (Попович – «Главком») в тяжкому стані знаходиться у лікарні міста Хорол» , - йдеться у ньому. Там же були оприлюднені фото наслідків ДТП.

На фото видно, що два авто, які стали учасниками аварії, сильно постраждали від удару.

«Друзі давайте тримати кулаки і молитись за нашого Івана Дмитровича і команду. Щоб все скоріше минулося і всі були здорові», - написала у свою чергу Остапчук.

Іван Попович отримав звання Народний артист України у 1990 році.

Нагадаємо, автівка у Маріуполі збила дитину на пішохідному переході.