Автівка у Маріуполі збила дитину на пішохідному переході



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Внаслідок ДТП 8-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження

ВАЗ скоїв наїзд на пішохода, який у цей час переходив дорогу

Поліцейські розслідують ДТП у Маріуполі, внаслідок якої постраждав 8-річний хлопчик. Про це інформує поліція Донеччини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 вересня, близько 6 вечора на пішохідному переході по проспекту Будівельників в районі перетину з провулком Трамвайним. На місці працювали слідчі обласного главку поліції.

Встановлено, що автомобіль ВАЗ-21063 під керуванням 34-річного водія скоїв наїзд на пішохода, який у цей час переходив дорогу.

Внаслідок ДТП 8-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Нагадаємо, у Маріуполі з недобудованого 14-поверхового будинку на вулиці Куїнджі викинулася учениця 11-го класу школи №65.