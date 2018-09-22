  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Автівка у Маріуполі збила дитину на пішохідному переході

    • Розсилка
    Внаслідок ДТП 8-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження - Автівка у Маріуполі збила дитину на пішохідному переході
    Внаслідок ДТП 8-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження

    ВАЗ скоїв наїзд на пішохода, який у цей час переходив дорогу

    Поліцейські розслідують ДТП у Маріуполі, внаслідок якої постраждав 8-річний хлопчик. Про це інформує поліція Донеччини.

    Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 вересня, близько 6 вечора на пішохідному переході по проспекту Будівельників в районі перетину з провулком Трамвайним. На місці працювали слідчі обласного главку поліції.

    Встановлено, що автомобіль ВАЗ-21063 під керуванням 34-річного водія скоїв наїзд на пішохода, який у цей час переходив дорогу.

    Внаслідок ДТП 8-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Автівка у Маріуполі збила дитину на пішохідному переході
    Автівка у Маріуполі збила дитину на пішохідному переході
    Автівка у Маріуполі збила дитину на пішохідному переході

    Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

    Нагадаємо, у Маріуполі з недобудованого 14-поверхового будинку на вулиці Куїнджі викинулася учениця 11-го класу школи №65.

    Читайте також
    ДТП діти Донеччина автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ