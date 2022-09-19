Війна в Україні перейшла в нову фазу, – генерал США

«Війна зараз йде не надто добре для Росії»

Високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив. що війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу. Відповідну заяву генерал зробив після відвідин військової бази в Польщі, повідомляє Reuters.

Міллі зазначив, що «війна зараз йде не надто добре для Росії» і залишається незрозумілим, як Росія може відреагувати на останні невдачі на полі бою.

Міллі сказав, що війна перейшла в нову фазу, коли українські сили перехопили стратегічну ініціативу, хоч і попередив, що ситуація може знову змінитись «через тижні чи місяці».

«Через це ми маємо дуже уважно стежити за тим, якою буде реакція Росії на це», – повідомив генерал США.

Як пише Reuters, Міллі перевірив систему протиповітряної оборони бази, у тому числі ракетні батареї Patriot, які стануть останньою лінією оборони, якщо Росія вирішить атакувати базу, ризикуючи розпочати війну з НАТО.

Міллі не припускає, що війська США в Європі знаходяться під якоюсь підвищеною загрозою, але сказав, що вони мають бути готові, і закликав до підвищеної пильності серед американських військ.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах.