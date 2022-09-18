Україна фундаментально змінила сучасну війну, – НАТО

ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння

Дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Про це у своїй заяві повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає «Укрінформ».

«Україна фундаментально змінила сучасну війну... Наприклад, ми бачили дуже цікаву комбінацію цивільно-військового співробітництва. Ілон Маск надав свої супутникові системи та термінали, що дозволило Україні задіяти супутникові системи – це нове явище у сучасній війні, таке поєднання сил між військовими та, у цьому випадку – приватною компанією», – сказав адмірал.

Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах. Бауер розповів, що українці встановлювали на автомобільне шасі системи, які зазвичай використовуються на воді, та застосовували їх проти російських морських цілей.

«Це ті речі, які дуже цікаво бачити. З іншого боку, тренування в країнах НАТО з 2014 року дозволило українській армії змінити спосіб ведення війни від застарілого постросійського стилю, який спостерігався деякий час тому, до більш сучасного», – продовжив військовий.

Адмірал пояснив, що особливо це стосується військового управління.

«Це означає, – ви говорите своїм солдатам, чому вони воюють, і що вони мають досягти, і ви залишаєте виконання цього завдання на якомога більш низькому тактичному рівні. Це те, в чому українці були дуже успішними», – вказав Бауер.

Офіцер навів приклад з досвіду Харківського наступу ЗСУ, коли маленькі тактичні одиниці, на зразок взводу потужністю до 30 військових на чолі з молодим лейтенантом, брали на себе ініціативу, та швидко відповідали на зміни ситуації на полі бою. У той час як російські загарбники продовжували чекати на розпорядження від вищого командування.

Нагадаємо, за добу, 16 вересня, українські захисники ліквідували ще близько 200 рашистів. Загалом із 24 лютого по 17 вересня Збройні сили України знищили приблизно 54250 російських окупантів.