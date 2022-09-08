Столтенберг заявив, що війна в Україні перебуває у критичній точці

Генсек звернувся до громадськості у західних країнах, аби там зберігали віру в зусилля України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту. Про це повідомляє Associated Press.

«Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає жодних ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну», – заявив Столтенберг.

Генсек звернувся до громадськості у західних країнах, аби там зберігали віру в зусилля України та інших країн. Столтенберг заявив, війна перебуває у критичній точці, оскільки РФ почала втрачати контроль над раніше окупованими територіями.

«Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території», – додав генеральний секретар.

Нагадаємо, Резніков зустрівся зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн.