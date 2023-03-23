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Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
фото ілюстративне

Росіяни і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці

У Генеральному штаті ЗСУ спростували інформацію про вихід російських загарбників із Херсонщини. Про це йдеться на сторінці штабу у Facebook.

Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці.

«Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти «конфісковували» у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

До слова, триває 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: росія Херсонщина війна окупанти

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