Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти тікають з Лівобережжя? Всі підрозділи РФ, які були в Новій Каховці, покинули місто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти тікають з Лівобережжя? Всі підрозділи РФ, які були в Новій Каховці, покинули місто
фото ілюстративне

Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей

Триває 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Водночас, противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, збройні сили Російської Федерації тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басівка та Волфине Сумської області; Архипівка та Клюси Чернігівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник також зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Міньківка, Оріхоро-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Залізне та Нью Йорк Донецької області.
На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині. А також Авдіївка, Бердичі, Ласточкине, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка – Донецької, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис та Херсон.

Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти «конфісковували» у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

Також, в низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного
Сьогодні, 17:40
«Великий наступ» окупантів провалився – розвідка
«Великий наступ» окупантів провалився – розвідка
Сьогодні, 13:00
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
Сьогодні, 09:32

Події в Україні

Окупанти тікають з Лівобережжя? Всі підрозділи РФ, які були в Новій Каховці, покинули місто
Окупанти тікають з Лівобережжя? Всі підрозділи РФ, які були в Новій Каховці, покинули місто
Прикордонники показали, як на Сватівському напрямку знищили ворожих диверсантів (відео)
Прикордонники показали, як на Сватівському напрямку знищили ворожих диверсантів (відео)
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного
«Південь» попередив про загрозу з моря
«Південь» попередив про загрозу з моря
Черговий злочин Росії: окупанти депортують мешканців передмістя Бахмута
Черговий злочин Росії: окупанти депортують мешканців передмістя Бахмута
Росія вербує на війну в Україну найманців із країни Африки
Росія вербує на війну в Україну найманців із країни Африки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
12K
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7853
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
7048
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
5998
Росією шириться небезпечна хвороба: деталі
5761
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ

Новини

Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Сьогодні, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Сьогодні, 06:36
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту