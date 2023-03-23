Окупанти тікають з Лівобережжя? Всі підрозділи РФ, які були в Новій Каховці, покинули місто

Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей

Триває 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Водночас, противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, збройні сили Російської Федерації тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басівка та Волфине Сумської області; Архипівка та Клюси Чернігівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка Харківської області.

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Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник також зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Міньківка, Оріхоро-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Залізне та Нью Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині. А також Авдіївка, Бердичі, Ласточкине, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка – Донецької, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис та Херсон.

Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти «конфісковували» у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

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Також, в низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.