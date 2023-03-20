Вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже в Україні: яскраві фото
Зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС
Збройні Сили України вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії, наразі йде підготовка особового складу у Польщі. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Норвегії.
Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС.
«26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки», – йдеться у повідомленні.
Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.
Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії розглядає можливість передати Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard 2.
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