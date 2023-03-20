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Вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже в Україні: яскраві фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже в Україні: яскраві фото
Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин
Фото: ЗС Норвегії

Зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС

Збройні Сили України вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії, наразі йде підготовка особового складу у Польщі. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Норвегії.

Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС.

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 «26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки», – йдеться у повідомленні.

Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії розглядає можливість передати Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard 2.

Теги: танки навчання Норвегія машини

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