Вісім танків Leopard 2 від Норвегії вже в Україні: яскраві фото

Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин

Зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС

Збройні Сили України вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії, наразі йде підготовка особового складу у Польщі. Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Норвегії.

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Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу у Польщі під егідою ЄС.

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«26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки», – йдеться у повідомленні.

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Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії розглядає можливість передати Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard 2.