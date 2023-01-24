Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Норвегії повідомив, скільки танків Leopard готовий передати Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Норвегії повідомив, скільки танків Leopard готовий передати Україні
фото з відкритих джерел

Незабаром уряд Норвегії також ухвалить рішення про закупівлю нових танків

Уряд Норвегії розглядає можливість передатиі Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard 2. Про це повідомляє Dagens Naeringsliv.

За даними видання, Норвегія може передати Україні до восьми із 36 своїх танків Leopard 2.

Незабаром уряд також ухвалить рішення про закупівлю нових танків.

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити Україні танки німецького виробництва Leopard 2.

Як повідомлялося, Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.

До відома, Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.

Читайте також: Танки для України. Німеччина робить аморальну помилку
Теги: Польща Норвегія Олаф Шольц танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія зосередиться на навчаннях з країнами НАТО
Норвегія скасовує низку військових навчань через зменшення загрози від РФ
16 сiчня, 23:44
Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира «Вагнера»
Норвегія підтвердила втечу і прохання про притулок екскомандира «Вагнера»
16 сiчня, 18:04
Норвегія передасть України 10 тис. артилерійських снарядів
Норвегія відправила Україні нову партію артилерійських снарядів
5 сiчня, 03:23

Політика

Уряд Норвегії повідомив, скільки танків Leopard готовий передати Україні
Уряд Норвегії повідомив, скільки танків Leopard готовий передати Україні
Танки Leopard для України: Шольц ухвалив рішення
Танки Leopard для України: Шольц ухвалив рішення
Президент Фінляндії озвучив свій план щодо допомоги ЗСУ
Президент Фінляндії озвучив свій план щодо допомоги ЗСУ
«Вибори» на окупованих територіях України: розсекречено задум Кремля
«Вибори» на окупованих територіях України: розсекречено задум Кремля
Німеччина дозволить Польщі відправити танки Leopard в Україну: названа дата
Німеччина дозволить Польщі відправити танки Leopard в Україну: названа дата
Фінляндія може зробити тайм-аут у переговорах про НАТО: озвучено причини
Фінляндія може зробити тайм-аут у переговорах про НАТО: озвучено причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
47K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
13K
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі
12K
СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9474
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту