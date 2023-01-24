Уряд Норвегії повідомив, скільки танків Leopard готовий передати Україні
Незабаром уряд Норвегії також ухвалить рішення про закупівлю нових танків
Уряд Норвегії розглядає можливість передатиі Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard 2. Про це повідомляє Dagens Naeringsliv.
За даними видання, Норвегія може передати Україні до восьми із 36 своїх танків Leopard 2.
Незабаром уряд також ухвалить рішення про закупівлю нових танків.
Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив відправити Україні танки німецького виробництва Leopard 2.
Як повідомлялося, Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні.
До відома, Сполучені штати Америки готові передати Україні 10 танків Abrams, щоб розблокувати поставки від інших країн.
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