Військово-морські сили повідомили про загибель двох військових через ДТП
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Аварія сталася через порушення правил дорожнього руху цивільною особою
Командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило про загибель двох військових внаслідок ДТП.
За його даними, аварія сталася 10 серпня.
«Через порушення правил дорожнього руху цивільною особою, загинули старший матрос Кравцов Костянтин Олександрович та матрос Литвиненко Андрій Миколайович», - сказано у повідомленні.
На місці події працювали оперативна група Військової служби правопорядку Збройних Сил України, слідчо-оперативна група Національної поліції, прокурори Військової прокуратури. Командування військових частин ВМС ЗС України проводить службові розслідування. Інших подробиць ДТП командування не наводить.
Командування, особовий склад Військово-морських сил Збройних сил України щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій три захисника України отримали поранення.