Доба на Донбасі: 36 ворожих обстрілів, трьох українських бійців поранено



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Українські військові

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП

Упродовж минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі двічі із важкого озброєння.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Луганського, Залізного, Шумів, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Також противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм українські позиції біля Лебединського та Шумів, що на горлівському напрямку.

Внаслідок бойових дій три захисника України отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі обстріляли позиції українських захисників біля Павлополя та Гнутового. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення.