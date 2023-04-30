Влада пропонувала відправити Павла Лебедя у відставку – священник УПЦ(МП)

Влада пропонувала провести реформи Києво-Печерської лаври зсередини

Протоєрей, клірик Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви (МП) Андрій Пінчук заявив, що влада пропонувала УПЦ (МП) реформувати Києво-Печерську лавру та відправити у відставку митрополита Павла Лебедя. Про це він розповів у інтерв'ю Radio NV.

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«Багато священиків, із якими я спілкуюся, дають лаврі зараз такий діагноз: це ракова пухлина на тілі Церкви та на тілі держави, з якою сама Церква, сама УПЦ (МП) вже впоратися не може. Бо є певна інформація про те, що спочатку пропонувалося владою все ж таки почати реформування лаври зсередини», – зазначив Андрій Пінчук.

За його словами, спочатку потрібно було відправити митрополита Павла Лебедя у відставку. На його думку, потім би виникли питання щодо тієї частини братії, що проросійськи налаштована. Проте Синод УПЦ (МП) не пішов на такі поступки.

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Священник заявляє, що дехто з митрополитів УПЦ (МП) вмовляв Павла Лебедя залишити посаду намісника Києво-Печерської лаври.

«Ще багато місяців тому розумні люди з єрархів уже говорили, що якщо ви залишитеся намісником лаври, це призведе до тих наслідків. І далі проговорювалися ті наслідки, які зараз настали. І ці розумні люди з єрархів УПЦ (МП) теж не були почуті. І та частина УПЦ (МП), яка сьогодні складає більшість у Священному Синоді, все ж налаштована промосковськи», – розповів Андрій Пінчук.

За його словами, така позиція Синоду УПЦ (МП) спричинена тим, що в ньому засідають Павло Лебідь та Феодосій Черкаський, які є прихильником відновлення «взаєморозуміння з Патріархом Кирилом Гундяєвим» та «дипломатичних стосунків з РПЦ».

Нагадаємо, що 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.