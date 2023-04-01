Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Митрополит Павло покаявся у залі суду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Митрополит Павло покаявся у залі суду
Митрополита Павла в суді наче підмінили
фото: Ян Доброносов

«Покажіть, що не Москва попереду, а Київ»

Митрополит Павло у залі суду попросив вибачення в журналістів та попрохав їх більше писати про Лавру. Відповідне відео оприлюднив журналіст Ян Доброносов.

«Покажіть, що не Москва попереду, а Київ – мать городов руських», – сказав Павло.

Митрополит Московської церкви також заявив, що зображення двоголового орла, котре знайшли у його будинку – не російський, а грецький символ, який носять патріарх Варфоломій, Епіфаній і Філарет.

Раніше повідомлялося, що митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита Московського патріархату Павла Лебедя на засідання 1 квітня о 18:30, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Раніше колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь у Шевченківському суді міста Києва, де сьогодні, 1 квітня, йому обирають запобіжний захід, поскаржився на погане самопочуття.

1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Павло Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. 

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали. 

Читайте також: Митрополит Павло не здається. Що відбувається у Лаврі?
Теги: обшук Філарет адвокат допит держава журналіст Епіфаній свято Москва відео лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Павло перебуватиме під домашнім арештом два місяці
Суд обрав запобіжний захід митрополиту Павлу
Сьогодні, 20:37
Олег Поваляєв відомий підтримкою Московської церкви
Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами
Сьогодні, 19:50
Митрополит продемонстрував вершини розкоші у своєму домі
«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла
Сьогодні, 19:42

Події в Україні

Митрополит Павло покаявся у залі суду
Митрополит Павло покаявся у залі суду
«Усюди трупи валяються»: окупант скаржиться на жахливе становище росіян (перехоплення)
«Усюди трупи валяються»: окупант скаржиться на жахливе становище росіян (перехоплення)
Зеленський розповів про нові санкції проти росіян та позитивні новини для України
Зеленський розповів про нові санкції проти росіян та позитивні новини для України
Суд обрав запобіжний захід митрополиту Павлу
Суд обрав запобіжний захід митрополиту Павлу
Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами
Митрополита Павла у суді захищає адвокат, відомий своїми сепаратистськими поглядами
Митрополит Павло вирушив із лікарні в суд, йому продовжать обирати запобіжний захід
Митрополит Павло вирушив із лікарні в суд, йому продовжать обирати запобіжний захід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Кремль хоче зірвати контрнаступ ЗСУ: деталі від розвідки
35K
«Що ви з ними цяцькаєтеся?»: емоційне звернення українки під Лаврою підірвало мережу
18K
Деколонізація мови: «Руська православна церква» і всі-всі-всі інші
15K
Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти
9733
«Межигірський синдром»: як мережа відреагувала на хороми митрополита Павла
5941
Путін готується до смерті Кадирова: ексдепутат Держдуми зробив заяву

Новини

Ворог окопується на півдні і намагається взяти Бахмут під повний контроль – Генштаб
Сьогодні, 06:39
МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
Вчора, 23:14
НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві
Вчора, 17:31
Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Вчора, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Вчора, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Вчора, 06:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту