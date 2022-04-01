Ворог обстрілює Луганщину: є загиблі та багато зруйнованих будинків

Загалом вдалося відбити сім атак окупантів

Російські найманці продовжують обстрілювати Луганську область. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще двоє отримали поранення. Як розповідає глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, за останню добу окупанти не припиняли обстрілювати область. Вони пошкодили 20 об'єктів у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній та Іванівці.

Найманці обстріляли дев'ять багатоквартирних, а також дев'ять приватних будинків, господарчі споруди й об'єкти інфраструктури.

У Сєвєродонецьку від російських найманців загинуло двоє людей. Постраждали мешканці Лисичанська та Тошківки. Відомо також, що вдалося врятувати з полум'я чотирьох мешканців Луганщини.

Водночас Сергій Гайдай додав, що бійцям вдалося відбити ворожу спробу обійти наші війська в районах Попасної та Новотошківського. Загалом вдалося відбити сім атак окупантів. Наші військові знищили три танки, два БТР, дві одиниці автомобільної техніки, а також дві артилерійські системи противника.

Триває 37-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою Білорусь.