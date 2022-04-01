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    Події в Україні

    Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)

    Будинки в селі зруйновані, на вулицях розбита техніка - Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)
    Будинки в селі зруйновані, на вулицях розбита техніка

    У селі Мала Рогань наразі відносно безпечно

    Село Мала Рогань, що під Харковом, після російської окупації повністю розбите. Про це свідчать фотографії населеного пункту.

    На світлинах зруйновані домівки, покинута розбита ворожа техніка, розстріляні цивільні машини.

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    Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)
    Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)
    Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)
    Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)
    Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)
    Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)

    Нагадаємо, окупанти зайняли село Мала Рогань під Харковом 10 березня. Росіяни блокували населений пункт і не дозволяли в'їхати туди гуманітарній допомозі.

    30 березня стало відомо, що Збройні сили звільнили дорогу з Харкова до Чугуєва.

    Як повідомлялося, контроль над східними передмістями Харкова, Ольхівкою та Малою Роганню, українські Збройні сили повернули 29 березня.

    Міністерство оборони оприлюднило відео того, як село Мала Рогань виглядає після того, як у ньому побували російські окупанти.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)