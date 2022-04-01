Після окупантів село на Харківщині перетворилося на руїни (фото)

Будинки в селі зруйновані, на вулицях розбита техніка

У селі Мала Рогань наразі відносно безпечно

Село Мала Рогань, що під Харковом, після російської окупації повністю розбите. Про це свідчать фотографії населеного пункту.

На світлинах зруйновані домівки, покинута розбита ворожа техніка, розстріляні цивільні машини.

Нагадаємо, окупанти зайняли село Мала Рогань під Харковом 10 березня. Росіяни блокували населений пункт і не дозволяли в'їхати туди гуманітарній допомозі.

30 березня стало відомо, що Збройні сили звільнили дорогу з Харкова до Чугуєва.

Як повідомлялося, контроль над східними передмістями Харкова, Ольхівкою та Малою Роганню, українські Збройні сили повернули 29 березня.

Міністерство оборони оприлюднило відео того, як село Мала Рогань виглядає після того, як у ньому побували російські окупанти.