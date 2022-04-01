Із Київщини до Білорусі йдуть колони окупантів із викраденими автівками – Генштаб

Окупанти з півночі Київської області рухаються в бік Білорусі

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках було відбито сім ворожих атак

Триває 37-ма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою Білорусь. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 1 квітня.

Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій.

Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України.

В окремих районах, тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито сім ворожих атак. Наші воїни знищили три танки, два бронетранспортери, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи. Також збито БПЛА типу «Орлан-10».

Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.

Як повідомлялося, окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Цю інформацію підтвердили в «Енергоатомі». Там зазначили, що намір покинути ЧАЕС загарбники зранку 31 березня озвучували українському персоналу станції.

Покидаючи ЧАЕС, росіяни позабирали чайники і кавоварки. Також вони повиносили столові прилади з готелю, який працює на території зони.

Також, виходячи з ЧАЕС, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців.

Напередодні Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС.

Читайте також:



