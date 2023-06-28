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Ворожий удар по Краматорську забрав життя чотирьох людей: фото і відео наслідків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворожий удар по Краматорську забрав життя чотирьох людей: фото і відео наслідків
Унаслідок атаки пошкоджені будівлі кафе та декількох приватних будинків
фото: ДСНС

Серед загиблих – одна дитина

Учора, 27 червня, російські окупанти завдали два ракетні удари по Краматорську на Донеччині. Унаслідок цієї трагедії загинули вже щонайменше четверо людей, серед яких є дитина. Ще мінімум 42 особи – травмовані. Серед поранених є восьмимісячне немовля. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Одна з двох російських ракет С-300 влучила поблизу закладу харчування в центрі міста, де було велике скупчення людей. Другий приліт – у село Біленьке.

Унаслідок атаки пошкоджені будівлі кафе та декількох приватних будинків.

За даними рятувальників, кількість поранених станом на 23:30 27 червня – вже 47 осіб, серед яких є немовля 2022 року народження. Серед чотирьох загиблих є одна дитина 2008 року народження.

«Одну людину врятовано. Ліквідовано пожежу на площі 30 м кв. За допомогою двох кранів проводиться розбір завалів будівлі зруйнованого кафе та пошук постраждалих», – ідеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Краматорську
фото: ДСНС, Офіс генпрокурора

За інформацією Офісу генерального прокурора, у Краматорську в епіцентрі вибуху також опинилися багатоквартирні будинки, торгові приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, в яких вилетіли вікна, шибки та двері.

Крім того, внаслідок російського ракетного удару по приватному сектору в селі Біленьке поранення отримали п'ять місцевих жителів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ: «Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів».

До слова, завершилася 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Теги: війна Донеччина дитина російська ракета

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