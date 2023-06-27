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Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ: троє загиблих, серед них – дитина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ: троє загиблих, серед них – дитина
Зеленський розповів про успіхи наших військових на фронті
фото: Офіс президента України

Президент: «Кожен такий прояв терору знову й знову доводить, що Росія заслуговує лише на поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів»

Сьогодні, 27 червня, російські загарбники завдали удару по Краматорську Донецької області ракетами С-300. Станом на зараз троє людей загинули, серед них – дитина. Ще понад 40 осіб поранені. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Ворожі атаки на Україну

«Дорогі українці і українки! Рівно на роковини удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знову спрямували ракети по Кременчуцькому району.

Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли й Краматорськ. Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів», – наголосив глава держави.

Допомога від союзників

Зеленський традиційно подякував усім, хто підтримує Україну та допомагає захищати наших людей. Зокрема, згадав і про новий військовий пакет від США.

«Сьогодні є новий оборонний пакет від США для наших воїнів. Бронетехніка та боєприпаси для «Петріотів», «Стінгерів» та «Хаймарсів». Додаткові снаряди для нашої артилерії. Я дякую пану президенту Байдену, Конгресу, обом партіям, та всім американцям!», – сказав Зеленський.

Український лідер сьогодні мав розмову з прем’єр-міністром Норвегії: подякував йому за вагому підтримку – оборонну, економічну та політичну.

«Поінформував його про мою вчорашню поїздку на передову до наших воїнів, про наші актуальні оборонні можливості. Озвучив деякі наші збройні потреби. Обговорили й створення коаліції винищувачів. Окрема тема у розмові – майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Дякую Норвегії за розуміння!», – виголосив президент.

Дипломатичний фронт

Також він провів спеціальну нараду з нашими дипломатами.

«Офіс, уряд – щодо підготовки до Вільнюського саміту. Впевнений, рішення саміту можуть стати позитивними для України! Робимо для цього все можливе та підключили для цього всі міжнародні можливості України», – підкреслив очільник України.

Успіхи ЗСУ

Крім того, глава держави розповів про успіхи на фронті. За його словами, на всіх напрямках, де ЗСУ проводять наступальні дії, є просування вперед.

«Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух вперед!. Дякую, воїни! Сьогодні в нас є важливі результати у відбитті російських штурмів. Я вам дуже вдячний! Особливо сьогодні відзначу славетну 3-тю окрему штурмову бригаду, міцну 28-му окрему механізовану бригаду, героїчну 54-ту окрему механізовану бригаду та круту 57-му окрему мотопіхотну бригаду. Я дякую всім вам, воїни! Молодці! Дякую вам за кожного знищеного окупанта і кожне врятоване українське життя! Слава нашим героям! Дякую всім у світі, хто не боїться російських терористів і разом з нами повертає світові безпеку! Слава Україні!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, 27 червня Росія прицільно вдарила ракетами по місцях скупчення людей у Краматорську. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 22 травмованих, серед яких одна дитина.

Теги: Володимир Зеленський Донеччина окупанти дитина

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