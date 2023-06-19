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Кремль підтвердив блокування доступу ООН до лівобережжя Херсонщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль підтвердив блокування доступу ООН до лівобережжя Херсонщини
Затоплені Олешки у перші дні після підриву Каховської ГЕС
фото з відкритих джерел

РФ нібито взялася переживати за безпеки представників ООН

Росія дійсно блокує доступ представників ООН на тимчасово окуповану територію лівого берега Дніпра. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Представник Кремля за традицією звинуватив Україну у нібито постійних обстрілах Лівобережжя.

«Там постійні обстріли йдуть, постійні провокації, обстрілюються громадянські об'єкти, обстрілюються люди, населення, гинуть люди, тому тут це все дуже складно – дуже складно забезпечити їм безпеку», – сказав Пєсков.

Також те, що російський уряд відхиляє запити про доступ до окупованих територій підтвердив і речник управління ООН Савіно Абреу в коментарі «ТСН».

«На жаль, я не можу розкривати деталей переговорів, які тривають. Це чутливе питання, але можу сказати одне: ми продовжуємо намагатися на найвищих рівнях зробити так, аби ми змогли підтримати українців, яким потрібна наша допомога, незалежно від того, де вони живуть. У нас є гуманітарна допомога, ви бачите позаду мене – у нас човни, машини-амфібії, але вони не дають нам гарантій безпеки, вчора нам знову відмовили, саме тому в оприлюдненій заяві Росію закликають поважати міжнародне право», – розповів речник ООН.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Станом на вечір 18 червня через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС загинули вже 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважається 31 людина.

До слова, за даними The New York Times, підрив росіянами підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. 

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Теги: ООН росія війна Каховська ГЕС

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