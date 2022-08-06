Ворожим вогнем знищено поля пшениці на Запоріжжі (фото)

Окупанти завдають значних матеріальних збитків українському врожаю

Через ворожі обстріли знищені поля з врожаєм у Степногірську Запорізької області. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Так, до поліції надійшло повідомленням про те, що російські злочинці продовжують завдавати значних матеріальних збитків українському врожаю у Василівському районі. Поліцейські задокументували декілька фактів обстріляних полів на території Степногірської ОТГ.

У результаті ліквідації наслідків пожежі спеціалісти зафіксували понад 70 гектарів вигорілого посіву озимої пшениці.

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Також працівники поліції зафіксували декілька фактів обстріляних домівок та прилеглої території у населених пунктах Пологівського району. Ракети влучили у земельні ділянки поблизу житлових помешкань, внаслідок у ґрунті утворилися об’ємні воронки.

За фактами збройних злочинів співробітники поліції передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Як повідомлялося, за даними Держекоінспекції, у зоні бойових дій згоріло близько 350 000 гектарів полів. Із початком повномасштабної війни у зоні бойових дій було зафіксовано 3 тисячі пожеж. Вони простягалися на площі у понад 1,5 млн гектарів, третину з яких становили сільськогосподарські поля і майже стільки ж (270 000 га) – лісові угіддя.