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Як сильно війна зменшить врожай-2022: песимістичний прогноз від президента

Володимир Миленко
31 липня, 14:02 glavcom.ua
Як сильно війна зменшить врожай-2022: песимістичний прогноз від президента
Україна через війну матиме катастрофічно низький врожай, але намагається запобігти продовольчій кризі
фото з відкритих джерел

Україна намагається запобігти продовольчій кризі у світі

Українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Про це президент України Володимир Зеленський написав у Twitter.

Глава держави наголосив – є реальна загроза, що врожай-2022 зменшиться порівняно із довоєнними часами удвічі. Але попри це, зазначив глава держави, Україна намагається запобігти глобальній продовольчій кризі, яку спровокувала своїм вторгненням Росія.

Зеленський зазначив, що українська влада уже шукає і знаходить альтернативні шляхи експорту зернових у інші регіони планети, які потребують українського зерна.

Нагадаємо, представниця Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Вікторія Михальчук заявила, що збитки аграрного сектора України через війну оцінюються в мільярди доларів.

Також військові дії зменшили кількість зерносховищ, які доступні нині українським аграріям. Тому податковий комітет Верховної Ради рекомендував схвалити у першому читанні і в цілому законопроєкт щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які використовуються для зберігання зернових та/або олійних культур.

Додамо, що перший караван з українським зерном після розблокування Росією чорноморських шляхів може прибути в порт Стамбула вже 3 серпня.

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Теги: зерно аграрії Володимир Зеленський

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