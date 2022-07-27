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Миколаївщина: рашисти за день знищили 230 га врожаю пшениці

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 12:39 glavcom.ua
Миколаївщина: рашисти за день знищили 230 га врожаю пшениці
Наслідки ворожих обстрілів на Миколаївщині
ДСНС

Крім цього, згоріло поле з ячменем на площі 4 га

Росія продовжує чинити геноцид української нації. Як повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій, вчора ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на Миколаївщині.

«Учора, внаслідок обстрілів, знищено 230 гектар врожаю пшениці. Практично все, що тяжко вирощували фермери поблизу с. Котляреве Шевченківської територіальної громади», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, згоріло поле з ячменем на площі 4 га поблизу с. Котляреве, пшениця на корені площею 2,5 га неподалік с. Лимани Галицинівської територіальної громади.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині згоріли два поля з пшеницею.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:20 Миколаїв знову було обстріляно рашистами. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт.

До слова, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

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Теги: Україна війна окупанти росія Миколаївщина пшениця ДСНС

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