Втрати росіян у війні стрімко зросли: Генштаб оновив статистику

Загальні втрати супротивника тепер становлять понад 141 тис. осіб

За останню добу українські захисники ліквідували 800 окупантів та 14 ворожих крилатих ракет. Всього з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила вже 141 260 своїх військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

особового складу - 141 260 (+800) осіб ліквідовано;

танків - 3298 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин - 6 520 (+3) одиниць;

артилерійських систем - 2 322 (+16) одиниці;

РСЗВ - 467 (+1) одиниць;

засоби ППО - 241 (+2) одиниця;

літаків - 298 (+0) одиниць;

гелікоптерів - 287 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 013 (+1) одиниць;

крилаті ракети - 871 (+14) одиниць;

кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20) одиниць;

спеціальна техніка - 221 (+2) одиниця.

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.