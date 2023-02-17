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Втрати росіян у війні стрімко зросли: Генштаб оновив статистику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати росіян у війні стрімко зросли: Генштаб оновив статистику
Зросли втрати росіян в Україні
фото: Генштаб

Загальні втрати супротивника тепер становлять понад 141 тис. осіб

За останню добу українські захисники ліквідували 800 окупантів та 14 ворожих крилатих ракет. Всього з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила вже 141 260 своїх військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу - 141 260 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків - 3298 (+2) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6 520 (+3) одиниць;
  • артилерійських систем - 2 322 (+16) одиниці;
  • РСЗВ - 467 (+1) одиниць;
  • засоби ППО - 241 (+2) одиниця;
  • літаків - 298 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів - 287 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 013 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети - 871 (+14) одиниць;
  • кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5187 (+20) одиниць;
  • спеціальна техніка - 221 (+2) одиниця.
Втрати росіян у війні стрімко зросли: Генштаб оновив статистику фото 1

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Теги: війна Генштаб Вугледар Бахмут втрати армія

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