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Противнику не вистачає живої сили, він залучає «гастарбайтерів» – Генштаб

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Противнику не вистачає живої сили, він залучає «гастарбайтерів» – Генштаб
ЗСУ відбили атаки в районах 16 населених пунктів 
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 лютого

Триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. 

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 лютого.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені ЗКР С-300, по Харкову. 16 ракет збито нашими захисниками. Крім того, окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка і Кучерівка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі.

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої противником. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню потерпали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Постраждали мирні люди.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 4 райони зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об'єкти окупантів.

«Гастарбайтери» вже здаються у полон

До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.

Щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих «гастарбайтерів». Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан.

Теги: Генштаб ЗСУ обстріл

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