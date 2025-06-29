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Втрати ворога станом на 29 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 29 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10976 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 29 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 29 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 29 червня втратила:

  • особового складу – близько 1018940 (+1220) осіб;
  • танків – 10976 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 22915 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29689 (+24) од;
  • РСЗВ – 1425 (+0) од;
  • засоби ППО – 1189 (+0) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42624 (+147);
  • крилаті ракети – 3394 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53508 (+93) од;
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 29 червня
Втрати окупантів станом на ранок 29 червня
ВМС ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 червня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них дев'ять продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 29 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1221-й день повномасштабної війни в Україні.

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