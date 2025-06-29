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РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Наслідки російської атаки уточнюються

Україна всю ніч відбивалась від російської атаки, у Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5, в Швейцарських Альпах розбився гелікоптер, а син Трампа хоче стати президентом. «Главком» зібрав головні новини ночі.

РФ атакувала дронами та «шахедами» 

У ніч на 29 червня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог атакував з повітря – зафіксовано пуски ракет, дрони-камікадзе, а також активність ворожої авіації, передає «Главком».

Лунали вибухи у кількох регіонах, зокрема, в Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, на Київщині, Вінниччині та Харківщині. В областях працювало ППО.

У Києві під час повітряної тривоги люди масово спустилися в укриття. Через загрозу ворожого обстрілу багато мешканців столиці сховалися в метро та інших безпечних місцях.

Також повідомлялось, що цієї ночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.

За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Також ворог завдав ударів по Полтавщині: на підприємстві виникла пожежа.

Крім того, російські терористи під час нічної масованої атаки на Україну атакували Черкащину. Постраждала цивільна інфраструктура, є постраждалі.

На Львівщині окупанти били по критичній інфраструктурі.

За даними моніторингових груп, це була найбільша атака на захід країни з початку повномасштабного вторгнення.

Землетрус у Пакистані

У Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5.

За даними Євро-середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр знаходився приблизно за 149 км на захід від міста Мултан.

Стихійне лихо було неглибоким – осередок залягав на глибині 10 км. Інформація про руйнування чи постраждалих наразі уточнюється.

Гелікоптер впав на льодовику в Швейцарії

У Швейцарських Альпах у районі льодовика Оберлец розбився гелікоптер Eurocopter AS350 B3 Ecureuil. Загинув чоловік. За попередніми даними, повітряне судно перекинулося та загорілося.

Причина аварії розслідується. У рятувально-відновлювальній операції брали участь чотири гелікоптери.

Син Трампа натякнув на участь у президентських виборах

Ерік Трамп натякнув, що може балотуватися на посаду президента після закінчення терміну повноважень його батька. Ерік уникав політики, але каже, що «політичний шлях був би легким», якби він вирішив зайняти крісло в Овальному кабінеті Білого дому.

Зазначається, що на відміну від своїх інших братів і сестер, Дональда-молодшого та Іванки Трамп, 41-річний Ерік здебільшого тримався осторонь від політики, зосередившись на управлінні сімейним бізнесом з моменту, коли його батько вперше став президентом у 2017 році.

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Теги: дрон ракета війна окупанти росія

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