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    Події в Україні

    З початку року на пожежах загинули 95 українців

    Ще 50 осіб були травмовані на пожежах
    З початку 2018 року через побутові пожежі в Україні загинуло 95 осіб. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, ще 50 осіб були травмовані на таких пожежах. Рятувальники зазначають, що найчастіше під час опалювального сезону пожежі в житловому секторі виникають внаслідок необережного поводження з пічним опаленням,
    • Сьогодні, 12:26
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    Пожежна машина
    Пожежна машина

    Ще 50 осіб були травмовані на пожежах

    З початку 2018 року через побутові пожежі в Україні загинуло 95 осіб. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, ще 50 осіб були травмовані на таких пожежах.

    Рятувальники зазначають, що найчастіше під час опалювального сезону пожежі в житловому секторі виникають внаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі. Тож, Служба порятунку закликає громадян завжди дотримуватися простих правил безпеки у побуті для того, щоб не стати частиною невтішної статистики.

    Щодня співробітниками ДСНС проводиться роз'яснювальна робота з населенням у всіх областях, зазначили у відомстві.

    Нагадаємо, у португальському місті Віла-Нова-да-Раiнья 13 січня сталася пожежа, в результаті якої загинуло вісім осіб. Люди, які рятувалися втечею, утворили тисняву, де були поранені десятки осіб.

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