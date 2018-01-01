З початку року на пожежах загинули 95 українців

Ще 50 осіб були травмовані на пожежах

З початку 2018 року через побутові пожежі в Україні загинуло 95 осіб. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, ще 50 осіб були травмовані на таких пожежах. Рятувальники зазначають, що найчастіше під час опалювального сезону пожежі в житловому секторі виникають внаслідок необережного поводження з пічним опаленням,



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Пожежна машина

Ще 50 осіб були травмовані на пожежах

З початку 2018 року через побутові пожежі в Україні загинуло 95 осіб. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, ще 50 осіб були травмовані на таких пожежах.

Рятувальники зазначають, що найчастіше під час опалювального сезону пожежі в житловому секторі виникають внаслідок необережного поводження з пічним опаленням, через несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі. Тож, Служба порятунку закликає громадян завжди дотримуватися простих правил безпеки у побуті для того, щоб не стати частиною невтішної статистики.

Щодня співробітниками ДСНС проводиться роз'яснювальна робота з населенням у всіх областях, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у португальському місті Віла-Нова-да-Раiнья 13 січня сталася пожежа, в результаті якої загинуло вісім осіб. Люди, які рятувалися втечею, утворили тисняву, де були поранені десятки осіб.