Під час пожежі на картковому турнірі в Португалії загинули восьмеро людей

Загалом понад 60 осіб брали участь або дивилися картковий турнір у місцевому центрі відпочинку

У португальському місті Віла-Нова-да-Раiнья 13 січня сталася пожежа, в результаті якої загинуло вісім осіб. Люди, які рятувалися втечею, утворили тисняву, де були поранені десятки осіб. Про це повідомляє Reuters. «Хосе Антоніо де Хесус (мер міста, - ред.) заявив у телевізійних виступах, що понад 60 осіб брали участь або дивилися



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Пожежа спалахнула у місті Віла-Нова-да-Раiнья

Загалом понад 60 осіб брали участь або дивилися картковий турнір у місцевому центрі відпочинку

У португальському місті Віла-Нова-да-Раiнья 13 січня сталася пожежа, в результаті якої загинуло вісім осіб. Люди, які рятувалися втечею, утворили тисняву, де були поранені десятки осіб.

Про це повідомляє Reuters.

«Хосе Антоніо де Хесус (мер міста, - ред.) заявив у телевізійних виступах, що понад 60 осіб брали участь або дивилися картковий турнір у місцевому центрі відпочинку, коли почалась пожежа. Це двоповерхова будівля, що розмiщена в 260 км на північний схід від Лісабона», - зазначає видання.

Кілька десятків осіб отримали поранення різного ступеня складності.

Поки точно невідомо, що стало причиною пожежі. Імовірно, це міг бути вибух опалювального котла.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 січня, в Одесі на території станції «Одеса-Сортувальна» відбулося загоряння одноповерхової будівлі: одна людина загинула.

Джерело: РБК-Україна