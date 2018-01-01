За час окупації Криму російські силовики затримали 456 українців

Понад 40 політичних ув'язнених відбувають покарання за хибним звинуваченням

За чотири роки окупації Криму російські силовики на території півострова затримали 456 громадян України, в тому числі і кримських татар. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ у Twitter. «Через чотири роки ситуація з правами людини в Криму сильно погіршилася. Затримання українців і кримських татар стали



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Окупанти в Криму

Понад 40 політичних ув'язнених відбувають покарання за хибним звинуваченням

За чотири роки окупації Криму російські силовики на території півострова затримали 456 громадян України, в тому числі і кримських татар.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ у Twitter.

«Через чотири роки ситуація з правами людини в Криму сильно погіршилася. Затримання українців і кримських татар стали звичайною практикою. Росія продовжує жити в своєму імперському минулому, повертаючись назад в СРСР. Ми не будемо грати за її сценарієм», - заявили в МЗС.

Також МЗС інформує, що за роки окупації було проведено 377 допитів і 112 обшуків. Ще понад 40 політичних ув'язнених відбувають покарання за хибним звинуваченням.

Нагадаємо, в Адміністрацію президента України передали документ щодо офіційного визнання 26 лютого Днем спротиву Криму російській окупації.

Також МЗС України висловило протест у зв'язку з розглядом в РФ «справи Хізб ут-Тахрір».