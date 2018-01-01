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    Події в Україні

    За півтора місяці на водоймах загинули 70 українців

    Рятувальники зафіксували 70 смертей
    В Україні з початку року на водоймах загинули більше 70 людей. Про це повідомили у прес-службі МНС та закликали громадян не виходити на ненадійну кригу. «Так, з початку року рятувальники зафіксували вже більше 70 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни», - йдеться в повідомленні. Через постійно мінливу температуру повітря
    • Сьогодні, 09:30
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    Рятувальники зафіксували 70 смертей

    В Україні з початку року на водоймах загинули більше 70 людей. Про це повідомили у прес-службі МНС та закликали громадян не виходити на ненадійну кригу.

    «Так, з початку року рятувальники зафіксували вже більше 70 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни», - йдеться в повідомленні.

    Через постійно мінливу температуру повітря на річках та озерах України утворюється нестійкий крижаний покрив, який становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів водойм, тому рятувальники вирушають у профілактичні рейди замерзлими річками та озерами, під час яких закликають українців не виходити на тонку кригу.

    Нагадаємо, 28 січня, у Сихівському районі Львова на озерці по вулиці Райдужній, провалилися під кригу двоє хлопців 10-11 років. Один з них загинув.

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