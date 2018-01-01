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    Події в Україні

    У Львові під кригу провалились двоє хлопців: один загинув

    Одного хлопця вдалось витягнути з води
    У неділю, 28 січня, у Сихівському районі Львова близько 13.30 год. на озерці на вул. Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих. Про це інформує Львівська міська рада. Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Тіло іншого хлопця фахівці-водолази знайшли після кількагодинних пошуків вже без
    • Сьогодні, 20:54
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    Одного хлопця вдалось витягнути з води

    У неділю, 28 січня, у Сихівському районі Львова близько 13.30 год. на озерці на вул. Райдужній, провалились під кригу двоє хлопців 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих. Про це інформує Львівська міська рада.

    Одного хлопця вдалось витягнути з води. Він живий. Тіло іншого хлопця фахівці-водолази знайшли після кількагодинних пошуків вже без ознак життя.

    Нагадаємо, у Черкасах15 січня двоє підлітків провалилися під кригу на Дніпрі, один з них загинув.

    17 січня в Одеській області автомобіль провалився під лід. В результаті аварії ніхто не постраждав. Через слизьку поверхню дороги машину знесло з дороги.

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