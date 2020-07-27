Заборони на відкриття вогню у відповідь окупантам нема - Кравченко



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Виконання безпекового компоненту, за оцінками учасників мінського процесу, відкриває шлях до політичного врегулювання - Кравченко

У випадку порушення режиму «тиші» українські військові можуть отримати дисциплінарне стягнення - командувач ООС

Заборони на відкриття вогню Збройним силам України у відповідь окупантам немає, однак у випадку порушення режиму «тиші» українські військові можуть отримати дисциплінарне стягнення.

Про це сказав на брифінгу 27 липня командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко, повідомляє «Укрінформ».

«Заборони на відкриття вогню у відповідь нема. Побратими можуть це підтвердити», - сказав він.

За його словами, контролювати процес припинення вогню будуть командири підрозділів і українська сторона СЦКК. Загальний контроль буде здійснювати спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Відповідаючи на запитання щодо заборони на аеророзвідку, Кравченко запевнив, «що ситуація під контролем, є була і буде. Щоб вести розвідку, не обов’язково перетинати лінію розмежування», сказав він.

Щодо дисциплінарного покарання військових за порушення режиму тиші Кравченко зауважив, що покарання буде в межах статуту. Кожен випадок буде розглядатися конкретно щодо кожного військовослужбовця.

«Якщо будуть такі порушення, хоча я не думаю, що вони будуть. Ніхто нікого, повірте, розстрілювати не буде», - сказав Кравченко. Він додав що мова йде про дисциплінарне стягнення.

За словами командувача ОС, виконання безпекового компоненту, за оцінками учасників мінського процесу, відкриває шлях до політичного врегулювання.

«Очевидно, вирішення міжнародного збройного конфлікту неможливе суто військовими засобами - потрібне поєднання військових і політично-дипломатичних інструментів», - зазначив командувач ОС.

Він підкреслив, що, забезпечуючи виконання політичних домовленостей, Збройні сили України дають можливість політикам досягти зрушень у мирному процесі.

Як повідомлялося, окупанти на Донбасі вже двічі порушили перемир’я.