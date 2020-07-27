Окупанти на Донбасі вже двічі порушили перемир’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація на ліній розмежування стабільна та контрольована

Один з обстрілів з боку бойовиків був в 0:20-0:45. Втрат з боку українських військових немає - Кравченко

Окупанти на Донбасі з початку припинення вогню 27 липня здійснили два обстріли. Ситуація на ліній розмежування стабільна та контрольована.

Про це повідомив на брифінгу командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко.

За його словами, один з обстрілів з боку бойовиків був в 0:20-0:45. Втрат з боку українських військових немає.

«Наші підрозділи поки мовчать. Той обстріл, який був вночі, загрози життю особового складу не складав. І десь близько 9 години ранку за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили три постріли та встановили три міни», - заявив він.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України підтверджує початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

У неділю, 26 липня, збройні формування Росії 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранено українського військового, він у задовільному стані, йому надана необхідна допомога.

Читайте також:



