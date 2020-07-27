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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі вже двічі порушили перемир’я

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    Ситуація на ліній розмежування стабільна та контрольована - Окупанти на Донбасі вже двічі порушили перемир’я
    Ситуація на ліній розмежування стабільна та контрольована

    Один з обстрілів з боку бойовиків був в 0:20-0:45. Втрат з боку українських військових немає - Кравченко

    Окупанти на Донбасі з початку припинення вогню 27 липня здійснили два обстріли. Ситуація на ліній розмежування стабільна та контрольована.

    Про це повідомив на брифінгу командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко.

    За його словами, один з обстрілів з боку бойовиків був в 0:20-0:45. Втрат з боку українських військових немає.

    «Наші підрозділи поки мовчать. Той обстріл, який був вночі, загрози життю особового складу не складав. І десь близько 9 години ранку за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили три постріли та встановили три міни», - заявив він.

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України підтверджує початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    У неділю, 26 липня, збройні формування Росії 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів поранено українського військового, він у задовільному стані, йому надана необхідна допомога.

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