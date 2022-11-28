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Загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів – Центр нацспротиву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів – Центр нацспротиву
Окупанти втікають з Нової Каховки
фото ілюстративне

З населеного пункту поїхали ті зрадники, які разом із загарбниками проводили рейди проти цивільних

Рашисти вивезли з окупованої Нової Каховки на Херсонщині усіх колаборантів. Куди саме їх перевезли, поки що невідомо. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що в РФ, очевидно, відчувають можливість швидкого наступу ЗСУ.

«Усі активні зрадники залишили місто, тому що відчувають, що його звільнення – це справа часу», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що з міста вивезли не лише тих колаборантів, які отримали від окупантів якісь посади у так званій «адміністрації». Також з населеного пункту поїхали ті зрадники, які разом із загарбниками проводили рейди проти цивільних, а також залякували мирних мешканців і змушували їх співпрацювати з ворогом.

Водночас у Центрі національного спротиву закликали місцевих жителів Нової Каховки тимчасово виїхати з міста до його деокупації Збройними силами України.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. 

Теги: Білорусь окупанти війна Херсонщина місто звільнення

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