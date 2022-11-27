На Херсонщині знайдено тіла розстріляних окупантами літньої жінки та її сина (фото 18+)

Рашисти вбили пострілом у голову літню жінку, в її сина застрелили з автомата, вклавши дуло йому у рот

У визволеному селі Львівські Отруби на Херсонщині виявили тіла двох вбитих окупантами цивільних. Про це розповів фотокореспондент Андрій Дубчак.

«Два тіла цивільних у ямі-окопі на подвір’ї, де жив підрозділ російських окупаційних сил. 49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло йому у рот. Потім була ще черга у тіло. Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина. Її тіло лежало над його тілом, як і дві палички старенької, без яких вона не могла пересуватися. Чому їх привели сюди з рідної хати через дорогу, та розстріляли, невідомо», – розповів він.

Журналіст розповів, що тіла виявив син загиблого чоловіка.

«На дзвінки 26-річного сина (теж Сергія), батько перестав відповідати 10 листопада. Сергій поїхав з Києва до рідного села одразу після звістки про відступ росіян. Добирався важко, три дні. У рідній хаті батька та бабусі не було. У подвір’ї навпроти, біля російського окопу він знайшов сліди крові. На дні окопу на присипаній землі був невеликий дерев’яний хрестик. Викликали саперів, ті здьорнули хрестика «кішкою» та все перевірили на замінування. Почали копати. Майже одразу наткнулися на тіла – ноги батька, палички старенької та її спину. Через день приїхали слідчі. Сергій сам копав. Сам допомагав діставати. Сам дивився та опізнавав понівечені мокрі тіла. Він навіть не плакав. Він лише стискав до білого м’язи щелеп та жмурився», – написав Дубчак.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що на деокупованих територіях Херсонської області ворог облаштував щонайменше дев’ять катівень, знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних.