Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загроза нападу з Білорусі: Генштаб повідомив про ситуацію на кордоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза нападу з Білорусі: Генштаб повідомив про ситуацію на кордоні
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил РФ
фото: Уніан

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів

На ділянці кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях білоруські військові продовжують посилену охорону. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголошують, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

Тим часом на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області.

Нагадаємо, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

Теги: Білорусь окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Самопроголошений лідер Білорусі повністю контролюється Путіним
Путін свідомо робить Білорусь співучасником війни
29 серпня, 12:33
Минулого року з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тис. мігрантів
Литва добудувала стіну на кордоні з Білоруссю
29 серпня, 15:13
Заборона видачі віз до ЄС має стосуватися і громадян Білорусі
Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС, – Кулеба
Вчора, 04:56

Події в Україні

Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 вересня
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 вересня
Оновлені дані про втрати ворога: за добу мінус 450 рашистів та 23 танки
Оновлені дані про втрати ворога: за добу мінус 450 рашистів та 23 танки
Податківець з Тернопільщини може сісти в тюрму на 10 років за побори (фото, відео)
Податківець з Тернопільщини може сісти в тюрму на 10 років за побори (фото, відео)
1 вересня у Маріуполі: на вході до школи загарбники перевіряють дитячі рюкзаки (фото)
1 вересня у Маріуполі: на вході до школи загарбники перевіряють дитячі рюкзаки (фото)
Росія влаштувала провокацію в Енергодарі з використанням авіації (фото, відео) 
Росія влаштувала провокацію в Енергодарі з використанням авіації (фото, відео) 
Загроза нападу з Білорусі: Генштаб повідомив про ситуацію на кордоні
Загроза нападу з Білорусі: Генштаб повідомив про ситуацію на кордоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
158K
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
101K
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
71K
Кремль знайшов виправдання головному провалу Путіна
57K
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
36K
Туреччина визнає Крим лише українським. Москва несподівано відреагувала 

Новини

Місія МАГАТЕ не може продовжувати рух на Запорізьку АЕС: рашисти обстрілюють маршрут 
Сьогодні, 08:30
На півдні окупанти намагаються відновити логістичне забезпечення своїх військ
Сьогодні, 07:26
Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 
Вчора, 14:21
Погода у вересні буде аномальною: прогноз 
Вчора, 13:45
Ляшко розповів, як фармацевтичний ринок України переходить на правові стандарти ЄС
Вчора, 12:17
«Мозковий центр» повалення режиму Путіна діятиме в Україні
Вчора, 10:51

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту