Загроза нападу з Білорусі: Генштаб повідомив про ситуацію на кордоні

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів

На ділянці кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях білоруські військові продовжують посилену охорону. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголошують, що зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь.

Тим часом на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог із застосуванням ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янська Слобода та Залізний Міст Чернігівської області.

Нагадаємо, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.