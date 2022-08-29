Литва добудувала стіну на кордоні з Білоруссю

Минулого року з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тис. мігрантів

Загальна протяжність кордону Литви з Білорусією становить 679 км

Литва вже завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. На ділянках протяжністю близько 502 кілометрів встановлено огорожу та ріжучий дріт. Про це повідомляє місцеве видання BNS.

«Проектна команда продовжує працювати – на кордоні працюють спеціалісти з технічного обслуговування, усуваються дрібні дефекти побудованого загородження, відновлюються дороги та будівельні майданчики, ведеться проектна документація. Сьогодні ми представимо хід проекту на комісії з нагляду за проектом в Уряді», – йдеться в повідомленні.

Спеціальна комісія підтвердила в понеділок, що робота завершена, хоча «є ще деякі речі для завершення документів». Тому комісія має провести ще одне засідання, щоб підтвердити формальне завершення проекту. Водночас зазначається, що цей бар'єр не є «тим, що повністю може захистити державу від нелегальної міграції».

Нагадаємо, що загальна протяжність кордону Литви з Білорусією становить 679 км, понад 100 км кордону проходить по берегах річок і озер. Побудувати загородження на кордоні вирішили після минулорічного напливу нелегальних мігрантів з Білорусі. Литва звинувачує в її організації мінський режим і називає це гібридною атакою. Минулого року з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тисячі мігрантів.

Останнім часом знову зросла кількість мігрантів, які намагаються перетнути литовський кордон. Минулого тижня прикордонники двічі встановлювали рекорд по видачі нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю за добу. У суботу співробітники Держприкордонслужби обшукали 125 мігрантів.

Додамо, що у червні на польсько-білоруському кордоні теж завершили будівництво п’ятиметрової стіни.