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Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС, – Кулеба

Альона Боженко
glavcom.ua
Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС, – Кулеба
Заборона видачі віз до ЄС має стосуватися і громадян Білорусі
фото ілюстративне

Кулеба зауважив, що Білорусь є співучасником у війні проти України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що заборона видачі віз до ЄС має стосуватися і громадян Білорусі. Про це він повідомив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Міністр нагадав про співучасть Білорусі у війні проти України.

«Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією», – відповів Кулеба.

Разом з тим Кулеба зауважив, що Україна виступає за повну заборону видачі туристичних віз для громадян РФ країнами ЄС. Міністр підкреслив, що «епоха напівзаходів для Росії пройшла».

«Режим спрощеного оформлення європейських віз для росіян діяв з 2007 року. Відтоді Росія почала війну проти Грузії, війну проти України, скоїла вбивства опонентів режиму Путіна на території європейських держав та інші злочини. Чи допомогли подорожі росіян в ЄС змінити їхнє ставлення до Європи або навчити їх поважати кордони інших країн», – сказав Кулеба.

За словами українського дипломата, заборона видачі туристичних віз – питання поваги європейців до самих себе.

«Європейці не повинні дозволяти громадянам Росії, які підтримують агресію Путіна проти України і Європи в цілому, використовувати себе. З 24 лютого Україна займає позицію, що епоха напівзаходів проти РФ пройшла», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії раніше ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, також запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс. Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex. 

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Теги: Білорусь росія візи Дмитро Кулеба

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